Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 14:30:00

Industriestrompreis - Hattmannsdorfer sieht "Handlungsbedarf"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer dürfte die Forderung nach einem niedrigeren Strompreis für die Industrie mit in die morgige Regierungsklausur nehmen. Wenn Deutschland Maßnahmen zum Industriestrompreis setzt, bestehe auch in Österreich "Handlungsbedarf", sagte der ÖVP-Minister am Montag im Ö1-Radio. Auf die Frage nach der Finanzierbarkeit angesichts des Sparkurses antwortete er vage: Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft sei die "Grundlage der Budgetkonsolidierung".

Wirtschaftskammer-Chefin Martha Schultz will konkret einen geförderten Industriestrompreis von 5 Cent pro Kilowattstunde für drei Jahre, was den Staat rund 400 Mio. Euro jährlich kosten würde. IHS-Ökonom Klaus Weyerstrass sieht aufgrund der "angespannten öffentlichen Kassen" eine Gegenfinanzierung unabdingbar. Als Beispiel nannte der Experte etwa die Streichung von Subventionen für fossile Energieträger - Stichwort: Abschaffung des Dieselprivilegs. "Irgendwer wird das finanzieren müssen und wir haben gleichzeitig noch die Klimaziele", sagte Weyerstrass im Ö1-Mittagsjournal. Mit Blick auf den geforderten Zeitraum von drei Jahren sagte der Ökonom: Stromkosten in Österreich würden auf längere Sicht höher sein, ein längerfristiges Senken könnte nur durch den Ausbau erneuerbarer Energien gelingen.

Begehrlichkeiten aus anderen Branchen

Allerdings, gibt Weyerstrass auch zu Bedenken, könnte eine Entlastung der Industrie bei den Stromkosten Begehrlichkeiten in anderen Branchen wecken. Es sei nicht nur der Strompreis höher in anderen Ländern, sondern auch die Lohnkosten, so der Ökonom. "Es ist problematisch, wenn man sich nur auf einen Produktionsfaktor konzentriert."

Auch Verbund-Chef Michael Strugl hält es für notwendig, dass Österreich beim Industriestrompreis gleichzieht. "Wenn Deutschland nun Maßnahmen setzt, um die Industrie zu entlasten, wird Österreich auch unter Druck kommen und etwas tun müssen", sagte er am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Er sieht darin allerdings ebenfalls eine Übergangslösung: "Längerfristig muss man sich etwas anderes einfallen lassen", so Strugl. Der Schlüssel zu niedrigeren Strompreisen in Europa liege vor allem in einem gut abgestimmten Ausbau der Erzeugung und der Netze in Europa.

hel/cgh

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 63,15 0,00% Verbund AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX fester -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel nicht vom Fleck, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen