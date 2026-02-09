Industrivaerden (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Industrivaerden (A) stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Industrivaerden (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 42,64 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,380 SEK je Aktie gewesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 81,97 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,30 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Industrivaerden (A) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,53 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 8,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 82,20 SEK und einen Umsatz von 9,53 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

