Industrivaerden (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Industrivaerden (A) veröffentlichte am 08.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 57,03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,27 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Industrivaerden (A) 4,38 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,22 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at