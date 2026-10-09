Industrivaerden (A): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Industrivaerden (A) hat am 07.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,83 SEK. Im Vorjahresquartal waren 17,10 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Industrivaerden (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 124,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at