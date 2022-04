Industrivaerden (C) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Industrivaerden (C) hat sich am 08.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 45,880 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Industrivaerden (C) ein Ergebnis je Aktie von 41,93 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at