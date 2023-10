Industrivaerden (C) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Industrivaerden (C) hat am 09.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,880 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -14,270 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at