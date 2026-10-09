Industrivaerden (C): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Industrivaerden (C) hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,83 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 17,10 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 131,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Industrivaerden (C) 124,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at