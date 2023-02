Industrivaerden (C) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Industrivaerden (C) präsentierte am 03.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 43,83 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Industrivaerden (C) 36,41 SEK je Aktie verdient.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -32,340 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Industrivaerden (C) ein EPS von 61,57 SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 52,561 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 5,49 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at