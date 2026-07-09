Industrivaerden (C) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrivaerden (C) hat am 08.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,27 SEK je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 4,38 Milliarden SEK, gegenüber 5,22 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at