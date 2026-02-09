Industrivaerden (C) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Industrivaerden (C) hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 42,64 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Industrivaerden (C) noch ein Gewinn pro Aktie von -7,380 SEK in den Büchern gestanden.

Industrivaerden (C) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 81,97 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 29,30 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,53 Milliarden SEK – ein Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Industrivaerden (C) 8,59 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 82,20 SEK und einem Umsatz von 9,53 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at