Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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21.10.2026 11:58:31
Industry Comparison: Evaluating Apple Against Competitors In Technology Hardware, Storage & Peripherals Industry
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Nachrichten zu Apple Inc.
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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20.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Apple Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 080,00
|1,59%
|Apple Inc.
|310,20
|1,31%
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