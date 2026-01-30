|
Indutrade A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Indutrade A hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indutrade A ein EPS von 2,01 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,23 Milliarden SEK – eine Minderung von 1,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,34 Milliarden SEK eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,03 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 7,55 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,97 Prozent zurück. Hier wurden 32,23 Milliarden SEK gegenüber 32,54 Milliarden SEK im Vorjahr generiert.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,27 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 32,33 Milliarden SEK geschätzt.
