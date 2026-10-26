Indutrade A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indutrade A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,87 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 7,85 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at