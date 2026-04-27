Indutrade A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indutrade A hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 SEK gegenüber 1,71 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,34 Prozent auf 8,06 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at