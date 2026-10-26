Indutrade Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indutrade Un ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indutrade Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Indutrade Un einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent auf 919,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 824,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at