INEO Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

INEO Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

INEO Tech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat INEO Tech 1,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 171,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 CAD. Im Vorjahr hatten -0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,08 Millionen CAD gegenüber 1,41 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at