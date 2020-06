INEOS Automotive enthüllt das Design des kommenden Allradfahrzeugs Grenadier

- „Form folgt Funktion" ist ein technologieorientierter Designprozess, der auf ein Fahrzeug abzielt, das seinen Job macht

- Das Entwicklungsprogramm wird mit Prototypentests im Lauf der nächsten zwölf Monate fortgesetzt: Insgesamt 1,8 Millionen Kilometer werden auf der Straße und im Gelände zurückgelegt

- Der nach der Vision des Abenteurers und Vorsitzenden der INEOS Group, Sir Jim Ratcliffe, erschaffene Grenadier wird ein leistungsfähiger, robuster und verlässlicher Offroader, der dazu gebaut ist, auch das anspruchsvollste Gelände der Welt zu meistern

LONDON, 1. Juli 2020 /PRNewswire/ -- INEOS Automotive enthüllt heute das Karosseriedesign des kommenden puren Offroaders Grenadier und erreicht damit den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung.

Der auf einer eigenen Plattform von Grund auf neu entwickelte INEOS Grenadier wurde mit einem genauen Ziel vor Augen konzipiert: den Ansprüchen der künftigen Eigner gerecht zu werden, die ein strapazierfähiges, leistungsstarkes und komfortables Arbeitsfahrzeug benötigen, mit dem jedes Gelände zu meistern ist.

„Die Zielvorgabe war ganz klar. Wir setzten uns daran ein modernes, funktionelles und extrem leistungsfähiges Allradfahrzeug mit einem hohen Nutzwert als Kern zu kreieren", sagte Designleiter Toby Ecuyer. Das eindeutige Design lässt keine Zweifel aufkommen, welche Rolle der Grenadier spielt. Ausgestattet mit allem, was notwendig ist. Und sonst nichts. Nichts dient nur der Optik. Moderne Konstruktions- und Produktionstechniken gewährleisten die hohe Leistungsfähigkeit des Grenadier, doch wir konnten unserem Credo treu bleiben, ein nutzenorientiertes Fahrzeug zu entwerfen, das sich auch langfristig bewähren wird."

Dirk Heilmann, CEO von INEOS Automotive, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Design des Grenadier so früh im Entwicklungsprozess vorstellen können. Die meisten Automobilbauer würden es solange wie möglich zurückhalten. Wir sind jedoch ein junges Unternehmen, das eine neue Marke aufbaut, und wir wollen die Menschen auf diese aufregende Reise mitnehmen.

Die jetzige Design-Vorstellung ermöglicht es, dass wir uns auf die entscheidende nächste Phase der Fahrzeugentwicklung fokussieren können: den Tests der Leistungsfähigkeit und Robustheit. Ein extrem herausforderndes Programm liegt vor uns, bei dem wir die Prototypen unter allen Bedingungen auf Herz und Nieren prüfen und über die nächsten zwölf Monate so an die 1,8 Millionen Testkilometer sammeln. Ab heute gibt es nichts mehr zu verbergen. Testfahrten ohne Camouflage-Folien, Schaumstoffblöcke oder Attrappen sind ein zusätzlicher Vorteil."

Sir Jim Ratcliffe, Vorstandsvorsitzender von INEOS, sagte: „Das Grenadier-Projekt wurde aus der Taufe gehoben, als wir eine Marktlücke entdeckten, die durch den Rückzug einiger Hersteller entstanden war: Es gab kein nutzenorientiertes Offroad-Fahrzeug mehr. Daraus entstand unsere Blaupause für einen leistungsfähigen, robusten und verlässlichen Offroader, der auch das anspruchsvollste Gelände der Welt meistern kann. Doch auch die Optik musste stimmen. Wie heute zu sehen sein wird, haben Toby und sein Team Großartiges geleistet und ein Design entwickelt, das markant und zweckmäßig zugleich ist."

Über den INEOS Grenadier

Im Jahr 2017 fiel dem INEOS-Vorstandsvorsitzenden Sir Jim Ratcliffe, einem Autonarren und erfahrenen Abenteurer, eine Marktlücke auf: Es gab keinen puren, ausschließlich nutzenorientierten Offroader mehr, der als verlässliches Arbeitsfahrzeug den zeitgemäßen Ansprüchen genügt. So wurde INEOS Automotive Limited gegründet und ein erfahrenes Team von Automobilspezialisten setzte sich daran, die Vision zur Realität werden zu lassen.

Unverwüstlicher britischer Spirit in Kombination mit deutscher Ingenieurskunst: Der Grenadier wird ein absolut kompromissloses Allradfahrzeug, das von Grund auf neu konzipiert ist. Er ist so gebaut, dass er jede Herausforderung meistern kann: mit konkurrenzlosen Offroad-Fähigkeiten, Langlebigkeit und Verlässlichkeit. Für all jene, die sich auf ein Fahrzeug als Arbeitsmittel verlassen können müssen. Überall auf der Welt.

Hinsichtlich der Konstruktion ist derzeit das Stadium der Serienentwicklung eingeläutet, bei der INEOS Automotive von Magna Steyr als Partner unterstützt wird. Prototypentests laufen bereits. Der INEOS Grenadier wird Ende 2021 in Produktion gehen.

INEOS Automotive ist ein Tochterunternehmen der INEOS Group (www.ineos.com), einem führenden Hersteller von petrochemischen Erzeugnissen, Spezialchemikalien und Erdölprodukten. Die Gruppe beschäftigt 23.000 Menschen in 34 Geschäftseinheiten. Das Produktionsnetzwerk umspannt 183 Fertigungsstandorte in 26 Ländern. Ob Farben oder Kunststoffe, Textilien oder Technologie, Medizinprodukte oder Mobiltelefone: Die von INEOS gefertigten Materialien bereichern fast jede Facette des modernen Lebens. Im Jahr 2019 verzeichnete INEOS einen Umsatz von rund 61 Milliarden US-Dollar.

