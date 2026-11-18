Inepar hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,66 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inepar -0,640 BRL je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 5,1 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inepar 1,6 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at