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18.11.2026 06:31:28
Inepar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Inepar hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,66 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inepar -0,640 BRL je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 5,1 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inepar 1,6 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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