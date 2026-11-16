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16.11.2026 06:31:29
Inertia Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Inertia Steel äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inertia Steel ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inertia Steel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 489,3 Millionen INR im Vergleich zu 241,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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