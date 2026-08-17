Inertia Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inertia Steel hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach 0,050 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Inertia Steel 530,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 150,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at