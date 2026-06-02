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02.06.2026 06:31:29
Inertia Steel legte Quartalsergebnis vor
Inertia Steel ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inertia Steel die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inertia Steel 0,080 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 365,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,9 Millionen INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,100 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Inertia Steel in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 74,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Milliarden INR im Vergleich zu 580,89 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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