17.02.2026 06:31:28
Inertia Steel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Inertia Steel gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Inertia Steel 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inertia Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 196,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 207,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
