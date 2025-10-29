Ines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ines hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Ines einen Gewinn von 39,07 JPY je Aktie eingefahren.

Ines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at