02.02.2026 06:31:29
Ines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ines hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 6,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ines 22,17 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,26 Prozent zurück. Hier wurden 8,73 Milliarden JPY gegenüber 9,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
