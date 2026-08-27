INESA Electron gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

INESA Electron hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

INESA Electron hat ein EPS von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,78 Prozent auf 1,43 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,72 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at