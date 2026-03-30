INESA Electron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

INESA Electron lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INESA Electron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 246,7 Millionen USD im Vergleich zu 224,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

INESA Electron hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 881,56 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 779,85 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at