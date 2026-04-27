INESA Electron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

INESA Electron hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei INESA Electron ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 1,45 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at