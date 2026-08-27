INESA Electron präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

INESA Electron hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte INESA Electron ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat INESA Electron 210,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 238,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at