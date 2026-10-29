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29.10.2026 06:31:29
INESA Electron stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
INESA Electron hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 204,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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