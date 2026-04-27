INESA Electron stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

INESA Electron hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,3 Millionen USD – ein Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INESA Electron 193,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at