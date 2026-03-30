30.03.2026 06:31:29

INESA Electron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

INESA Electron hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte INESA Electron 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent auf 1,75 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,140 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,34 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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