INEST,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

INEST,Inc Registered hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 75,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,00 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,22 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 24,74 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 5,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat INEST,Inc Registered 18,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 18,96 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at