INEST,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

INEST,Inc Registered hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 5,06 JPY. Im letzten Jahr hatte INEST,Inc Registered einen Gewinn von -5,980 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat INEST,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at