INEST,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

INEST,Inc Registered lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -11,550 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at