INEV Studios AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

INEV Studios AB hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

INEV Studios AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 9,9 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 30,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INEV Studios AB 14,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

