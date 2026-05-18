INFAC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

INFAC stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 97,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 267,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat INFAC im vergangenen Quartal 158,14 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INFAC 146,08 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at