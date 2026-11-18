INFAC hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 247,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 94,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 173,43 Milliarden KRW gegenüber 148,56 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at