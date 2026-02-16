INFAC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

INFAC hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 868,70 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INFAC -429,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,48 Prozent zurück. Hier wurden 142,77 Milliarden KRW gegenüber 152,67 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1808,33 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte INFAC 233,00 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat INFAC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585,94 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 563,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at