Infant Bacterial Therapeutics (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Infant Bacterial Therapeutics (B) hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,43 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,840 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -10,160 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at