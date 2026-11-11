Infcurion,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Infcurion,Inc Registered lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2,40 JPY gegenüber 7,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,49 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at