Infcurion,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Infcurion,Inc Registered präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infcurion,Inc Registered 1,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at