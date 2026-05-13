Infcurion,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Infcurion,Inc Registered präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 22,81 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Infcurion,Inc Registered 3,67 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Infcurion,Inc Registered im vergangenen Geschäftsjahr 9,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infcurion,Inc Registered 7,17 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at