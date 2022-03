Infektionsschutzgesetz: Scharfe Kritik an Corona-Plänen der Ampel

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

Die Inzidenz erreicht in Deutschland täglich neue Höchststände - trotzdem sollen am 20. März die meisten Corona -Maßnahmen fallen. Politiker und Experten fordern nun Änderungen am geplanten neuen Infektionsschutzgesetz. mehr Meldung bei www.tagesschau.de lesen