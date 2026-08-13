Infibeam gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infibeam hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 INR. Im Vorjahresviertel hatte Infibeam 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Infibeam 26,80 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at