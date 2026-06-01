Infibeam veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Infibeam hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 24,90 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,940 INR, nach 0,760 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Infibeam im vergangenen Geschäftsjahr 81,16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infibeam 39,93 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at