INFICON Aktie

INFICON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US45663T2087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 07:52:05

INFICON CFO Matthias Tröndle To Step Down; Names Dimitrij Lisak Successor

(RTTNews) - INFICON Holding AG (IFCNF, IFCN.SW), on Thursday announced that Chief Financial Officer Matthias Tröndle will step down on June 30, 2026 and appointed Corporate Head of Finance & Controlling Dimitrij Lisak as CFO effective from July, 2026.

The company said the appointment reflects long-term succession planning and positions an internal candidate with strong financial leadership experience to take over the role.

Lisak joined the company in January 2025 and previously held senior finance positions at Hilti, most recently as divisional CFO for Energy & Industry.

On Wednesday, INFICON closed trading 1.79% higher at CHF 102.40 on the Swiss Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INFICON HOLDING AG Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu INFICON HOLDING AG Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

INFICON HOLDING AG Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shs 11,97 1,87% INFICON HOLDING AG Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:04 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX mit uneinheitlichen Vorgaben -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt hat unklare Vorgaben zu verdauen. Der DAX zeigt sich vorbörslich höher. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen