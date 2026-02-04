Infineon-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. "Stark, mit einer KI-Kirsche on top", ist der Bericht der Münchner zum ersten Geschäftsquartal laut dem Experten Francois-Xavier Bouvignies. Die Aktien dürften auf den neuen Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips für 2027 und die hohe Bruttomarge positiv reagieren, schrieb er am Mittwochmorgen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:57 Uhr um 2,0 Prozent auf 40,26 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 9,29 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 307 642 Infineon-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 6,7 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.