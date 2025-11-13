Infineon Aktie

Experten-Analyse 13.11.2025 15:13:47

Infineon-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Barclays Capital-Analyst Simon Coles hat sich das Infineon-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Infineon legte um 14:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,63 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 9,22 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 327 731 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 17,7 Prozent nach oben. Am 10.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

