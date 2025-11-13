Infineon-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Infineon legte um 14:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,63 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 9,22 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 327 731 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 17,7 Prozent nach oben. Am 10.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.