Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Experten-Analyse
|
13.11.2025 15:13:47
Infineon-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Infineon legte um 14:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,63 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 9,22 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 327 731 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 17,7 Prozent nach oben. Am 10.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
12:58
|Infineon-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Infineon-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:04
|Infineon-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Infineon-Aktie (finanzen.at)
|
10:34
|Infineon-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Infineon-Aktie mit Neutral in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)