Infineon-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz erfüllt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür aber sei der Ausblick auf das dritte Jahresviertel etwas besser als gedacht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Infineon befand sich um 15:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 58,66 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 11,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5 292 398 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 56,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.05.2026 wird Infineon Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC



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