Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|Erklärung unterzeichnet
|
13.07.2026 10:52:00
Infineon-Aktie dennoch im Minus: Zusammenarbeit mit LS Electric bei KI-Rechenzentrums-Infrastruktur
Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) sei unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.
Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.
Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,97 Prozent tiefer bei 71,05 Euro.
DJG/uxd/mgo
Dow Jones Newswires
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