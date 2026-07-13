Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erklärung unterzeichnet 13.07.2026 10:52:00

Infineon-Aktie dennoch im Minus: Zusammenarbeit mit LS Electric bei KI-Rechenzentrums-Infrastruktur

Infineon-Aktie dennoch im Minus: Zusammenarbeit mit LS Electric bei KI-Rechenzentrums-Infrastruktur

Infineon und der koreanische Konzern LS Electric wollen gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation entwickeln.

Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) sei unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.

Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.

Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,97 Prozent tiefer bei 71,05 Euro.

DJG/uxd/mgo

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Infineon-Aktie im Minus: US-Behörde verbannt Innoscience-GaN-Bauteile vom Markt

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten